مؤسسة "روس آتوم" الروسية توقع عقدا لبناء أقوى كاسحة جليد نووية

صرح مصدر مطلع على عملية التوقيع لوكالة "سبوتنيك" أن حوض بناء السفن في الشرق الأقصى "زفيزدا" ومؤسسة "روس آتوم" وقعا اليوم الخميس عقدا لبناء أقوى كاسحة جليد نووية في العالم.

وقال المصدر: "تم توقيع العقد اليوم".

تعتبر كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية "ليدر" أقوى كاسحات جليد تعمل بالطاقة النووية في العالم (120 ميغاوات). وستكون ضرورية لضمان الملاحة عبر طريق البحر الشمالي على مدار السنة. في المجموع، من المخطط بناء ثلاث كاسحات جليد طراز "ليدر".

تبلغ تكلفة كاسحة الجليد الرئيسية نحو 127 مليار روبل؛ ومن المخطط بناؤها في موعد لا يتجاوز عام 2027.