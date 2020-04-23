طيار أمريكي يقارن بين "إف-22" و"يوروفايتر"

قارن طيار أمريكي بين إمكانيات المقاتلات الأمريكية "إف-22" (رابتور) والمقاتلات الأوروبية يورفايتر تايفون، كلتا الطائرتين لها مزاياها وعيوبها.

وذكرت المجلة الأمريكية "ناشيونال إنترست" أن الخبير الذي قارن بين الطائرتين، هو رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية السابق، الجنرال جون جمبر- الشخص الوحيد الذي حلق على كل من إف-22 وتايفون.

وأشار جمبر إلى أنه من الصعب مقارنة الطائرات، لأنها مصممة بشكل أساسي لتنفيذ مهام مختلفة. مقاتلة يوروفايتر، خاصة مع الأسلحة، اكتشافها أسهل من طائرة F-22 الأمريكية.

ومع ذلك، فإن تصميم هيكل طائرة يوروفايتر، الذي لا يمكن أن يوفر التخفي عن الرادار بالكامل، يمنح الطائرة ميزة في القدرة على المناورة.

وقال جمبر: "فيما يتعلق بسلامة التحكم والقدرة على تحمل الأحمال العالية، فإن Eurofighter مثير للإعجاب. وقدرة المناورة للطائرة في قتال قريب مثيرة للإعجاب أيضًا".

من المؤكد أن مقارنة F-22 بالمقاتلة الأوروبية هي نفسها مقارنة سيارات الفورمولا 1 و NASCAR . كل واحدة منها مثيرة للإعجاب بطريقتها الخاصة، وفقا للخبير.

كما أشار خبير المجلة إلى أن يوروفايتر لديها إمكانات كبيرة للتحديث، ويمكن أن تظل في خدمة بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا حتى أوائل الأربعينيات.