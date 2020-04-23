الجيش الروسي يستلم قاذفتين استراتيجيتين "تو-160" بعد التحديث... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، أنها استلمت قاذفتين استراتيجيتين من نوع "تو-160" بعد تحديثهما.

وبحسب موقع "زفيزدا" التابع لوزارة الدفاع، جاء في بيان الوزارة، "استلمت وزارة الدفاع الروسية اليوم، اثنتين من قاذفات "تو-160" الحاملة للصواريخ الاستراتيجية.

وأضاف البيان أنه "تم تحديث أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي والتحكم في المحرك، وكذلك أجهزة الأسلحة التي تستخدم التقنيات الرقمية الحديثة في الطائرتين".

وأوضح أن "الأعمال التي جرت ستوفر تحسنا في الخصائص التكتيكية للطائرات، ما سيزيد من فعالية الاستخدام القتالي لأسلحة الطيران".

جدير بالذكر أن "تو-160" هي قاذفة استراتيجية حاملة للصواريخ، أسرع من الصوت، وهي ذات أجنحة متغيرة الزاوية وتم تصمميها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

ويتسلح بها الجيش الروسي منذ عام 1987، وتعتبر هذه الطائرة من أكبر وأثقل وأسرع الطائرات الحربية في العالم، لأنها قادرة على اكتساب سرعة تصل إلى 2200 كيلومتر في الساعة، وهو رقم قياسي مطلق للطائرات من هذه الفئة.

ويطلق عليها اسم "البجعة البيضاء".