منظومة "إس-400" الصينية تطلق الصواريخ...فيديو

ظهر مقطع الفيديو الأول على الإنترنت، والذي يظهر فيه إطلاق الصواريخ من أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" التي تم تسليمها إلى الصين.

وكتب تحت الفيديو المنشور على موقع يوتيوب أن الفيديو مخصص للذكرى السبعين لتشكيل أول كتيبة للدفاع الجوي للوحدة المتطوعة من جيش التحرير الشعبي الصيني في كوريا.

يشار إلى أن روسيا سلمت إلى الصين فوجين من أنظمة الدفاع الجوي "إس-400". ونتيجة لذلك، كانت الصين أول مالك أجنبي لهذه الأنظمة الروسية. نجحت تجربة إطلاق "إس-400" في الأراضي الصينية.

وأوضحت وسائل الإعلام الصينية لماذا تحتاج البلاد لأنظمة الدفاع الجوي الروسية تلك. على وجه الخصوص، يلاحظ أن "إس-400" يبلغ مداها 400 كيلومتر، وهذا يتجاوز قدرات أنظمة الصواريخ الأجنبية المماثلة، لذلك ترغب العديد من الدول في الحصول على هذه الأسلحة.