المعركة الجوية...فيديو لتدريبات مقاتلات المنطقة العسكرية الغربية

كان ارتفاع التحليق 10 آلاف متر. جرت التدريبات ليلا ونهارا.

قام أكثر من 50 من أطقم الطائرات المقاتلة من المنطقة العسكرية الغربية بتدريبات طيران تكتيكية في مقاطعة تفير.

خلال البرنامج، قام طيارو سو-35إس وميغ-31بي إم بإبعاد الطائرات عن هجوم العدو بأسلحة عالية الدقة، وعثروا على أهداف جوية وقاموا بإطلاق صواريخ جو-جو موجهة.

بالإضافة إلى ذلك، قام الطيارون بعمليات من القتال الجوي بشكل فردي وكجزء من مجموعات الطيران. عقدت التدريبات ليلا ونهارا. كان ارتفاع التحليق 10 آلاف متر.