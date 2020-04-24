تسليم "البجعات البيضاء" المحدثة للقوات الجوية الفضائية الروسية...فيديو من قازان

قبل إرسالها إلى القوات، نجحت طائرتان من طراز "تو-160" المحدثة في اجتياز الاختبارات البرية والطيران.

سلمت محطة قازان للطيران لممثلي وزارة الدفاع الروسية حاملتي صواريخ استراتيجيتين حديثتين تو-160: "إيفان ياريغين" و"فاسيلي ريشيتنيكوف"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية.

قامت حاملة الصواريخ الاستراتيجية المحدثة "تو-160إم" ​​بأول رحلة لها بقيادة طيار مختبر في مصنع قازان للطيران "غوربونوف أنري" في فبراير/ شباط من هذا العام.

في وقت سابق، أفادت التقارير أنه بحلول عام 2027، ستحصل القوات الجوية الروسية على عشر حاملات صواريخ استراتيجية جديدة من طراز تو-160إم2، يتم استئناف إنتاجها في قازان. ومن المقرر أن تبدأ الرحلة الأولى "للبجعة البيضاء" المحدثة العام المقبل، ويمكن أن يبدأ تسليمها للقوات في غضون ثلاث سنوات.

تو-160 (البجعة البيضاء)- طراز Tu-160 ("البجعة البيضاء") - قاذفة قنابل استراتيجية أسرع من الصوت مع جناح اكتساح عكسي. مصممة لضرب الأسلحة النووية والتقليدية وأهم الأهداف في المناطق العسكرية - الجغرافية النائية وفي العمق الخلفي.