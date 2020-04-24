رقصة النار... فيديو إطلاق النار من مدفعية "مستا-إس" الروسية

تدربت طواقم المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس" على السير، والوقوف في مواقع لإطلاق النار.

تم تدمير أكثر من مئة هدف يحاكي التحصينات والأجسام المدرعة لعدو افتراضي من قبل وحدات المدفعية للمنطقة العسكرية الغربية. تم التدرب على إطلاق الرصاص الحي في ملعب تدريب في منطقة لينينغراد.

قام طاقم المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس" بالتدرب على توجيه الضربات وبعد إطلاق النار القيام بمناورة ضد الرد.

خلال التدريبات، تدرب جنود المنطقة العسكرية الغربية على السير واحتلال مواقع إطلاق النار، ومعداتها الهندسية وتمويهها.