مجلة تقيم "الدبابة الطائرة" الروسية

وصفت المجلة الأمريكية "ناشيونال إنترست" هذه المروحية بالدبابة الطائرة، مشيرة إلى أن "كا-50" ليست فقط مدججة بالسلاح ومدرعة، ولكن أيضا تناور بشكل لا يصدق.

وفقًا للمجلة، بدلاً من المروحة الرئيسية والذيل، تحتوي"كا-50" على مروحتين رئيسيتين تدوران في اتجاهين متعاكسين وتوفران قدرة أعلى على المناورة مقارنة بالطائرات ذات الدوار الخلفي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن "كا-50" هي واحدة من عدد قليل من المروحيات المجهزة بنظام قذف الطيار.

يمكن للمروحية حمل صواريخ "جو – سطح" مختلفة. أيضا ، تحتوي "كا-50" على اليمين على مدفع 30 ملم، وهو قادر على الإطلاق بدقة عالية.

"الدروع الخطيرة تحمي كا-50 من النيران الأرضية". الضوء يمكن أن يصمد أمام ذخيرة عيار 12.7 ملم، أما قمرة القيادة محمية من النيران من مدفعية عيار 23 ملم. وتم تجهيز شفرات المروحية من مواد مركبة ويمكنها تحمل عدة ضربات من الأسلحة الصغيرة.