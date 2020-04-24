أسطول بحر البلطيق يسيطر على الساحل بالقرب من كالينينغراد... فيديو

تم إجراء تدريب تكتيكي واسع النطاق لأسطول البلطيق على اختراق الدفاع الجوي لعدو افتراضي، وشن هجمات على القوات الدفاعية والاستيلاء على الساحل في منطقة كالينينغراد.

ووفقا لقسم دعم المعلومات في الخدمة الصحفية لقوات الدفاع العسكري لأسطول البلطيق، شارك في التدريبات أكثر من 10 سفن وقوارب وسفن دعم وطائرات ومروحيات من الطيران البحري، وأكثر من 20 وحدة من المعدات العسكرية لسلاح البحرية والوحدات الهندسية.

عقدت التدريبات في ساحة التدريب البحرية "خميليفكا". أول من ذهب إلى ساحل "العدو" كانت كاسحات الألغام، لتفتح الطريق لسفن الإنزال.

شنت الطائرات المقاتلة متعددة المهام "سو-30إم" ومروحيات "مي-24" غارة جوية على مواقع العدو الافتراضي، ودمرت الأهداف الأرضية باستخدام الصواريخ والقنابل.

ثم نزلت على الساحل وحدات الهندسة البحرية من مروحيات "كا-27". قاموا بإزالة الألغام لتوفير طرق آمنة لتقدم مشاة البحرية من البحر.

شن مشاة البحرية هجوما من سفن "كوروليوف" و"كالينينغراد"، وسفن الإنزال الصغيرة على وسادات هوائية "يغفيني كوتشيشكوف".

في الوقت نفسه، نزلت وحدات هجومية أخرى بالمظلات إلى الساحل. كانت مهمتها الاستيلاء على موقع الهبوط قبل قدوم القوات الرئيسية.