هاو يخترق القمر الصناعي العسكري الإيراني ويكشف تفاصيل مثيرة عن مميزاته

كشف هاو روسي متخصص بالتقاط إشارات الراديو وشبكات الاتصال اللاسلكية، دميتري باشكوف، أنه استطاع التقاط إشارات من القمر الصناعي العسكري الإيراني بعد أيام قليلة من إطلاقه.

وقال باشكوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد نجحت بالتقاط الإشارة من القمر الصناعي العسكري الإيراني وربط الاتصال به"، مشيرا إلى أن جهاز الإرسال الخاص بالمركبة الفضائية الإيرانية مشابه لأجهزة الإرسال المركبة على الأقمار الصناعية التابعة للصين وأوروبا".

وأشار باشكوف إلى أنه بجهوده الفريدة استطاع خرق منظومة الاتصال التابعة للقمر الصناعي الإيراني وفك شفرته الأساسية للحماية وبات قادرا على الحصول على كل المعلومات التي يرسلها القمر إلى الشبكة المرتبط بها في إيران.

وبحسب باشكوف: "تفاجئت بشأن الإشارة التي تعمل بتردد 400 ميغاهيرتز والتي تحتوي على تعديلات مختلفة وبالتالي هذا الأمر يشير إلى وجود أوجه شبه مع الأقمار الصناعية التي تطلقها الصين والدول الأوروبية".

وأضاف باشكوف قائلا: "يتم تثبيت هذه المعدات على العديد من الأقمار الصناعية التجارية الصغيرة، بما في ذلك أجهزة الطلاب التي تسمى بـ "cubsats".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الأربعاء الفائت، إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح. وقال الحرس الثوري، إنه تم إطلاق القمر "نور 1" باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين، مشيرا إلى استقرار القمر في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.