أمريكا تتحدث عن مدفع سوفيتي فضائي... ما هو وما مواصفاته؟

تحدثت صحيفة أمريكية عن مدفع سوفيتي فضائي سري، يمكنه إطلاق النيران حتى في الفضاء.

ووفقا لصحيفة "ناشيونال انترست" الأمريكية، فإنه في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، كان الاتحاد السوفيتي قلقا من تطوير الولايات المتحدة الأمريكية أنظمة مختلفة ضد الأقمار الصناعية.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد السوفيتي قرر تطوير مدفعا فضائيا مضاد للطائرات، لحماية محطته الفضائية "ساليوت 3". وأطلق على المدفع اسم "إر-23إم" (كارتيتش) ذو عيار 14.5 مم، وبمعدل 5000 طلقة في الدقيقة، حيث كان ذلك في عام 1974، كما تم نقله إلى المدار في نفس العام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تركيب المدفع الفضائي على السطح الخارجي لمحطة الفضاء وكان غير متحرك. وكان العيب الوحيد الذي تم اكتشافه بعد عملية الاختبار الأولى وبعد إطلاق 20 طلقة (تم إجراء الاختبار دون وجود رواد فضاء على متن المحطة)، أنه لتوجيه المدفع إلى الهدف كان يتوجب استدارة المحطة بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، من أجل تعويض الإرتداد الحاصل عن الإطلاق، كان يتوجب تشغيل جميع محركات المحطة، الأمر الذي أدى إلى الحاجة لكميات كبيرة من الوقود، وهي مشكلة كبيرة في ظروف الفضاء.

وقالت الصحيفة إن جميع القذائف التي تم إطلاقها احترقت في الغلاف الجوي العلوي، وبعدها قرر الاتحاد السوفيتي التخلي عن المدفع الفضائي المضاد للطائرات.