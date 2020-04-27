دولة عربية ضمن قائمة الدول الخمس في حجم الإنفاق العسكري

دخلت روسيا قائمة الدول الخمس الأكثر إنفاقا في المجال العسكري لعام 2019، بحجم إنفاق وصل لنحو 65,1 مليار دولار بزيادة وصلت لـ4,5 في المئة، محتلة بذلك المرتبة الرابعة في القائمة.

أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بيانا عن حجم الإنفاق العسكري للعام الماضي، الذي ظهر فيه زيادة في حجم الإنفاق العسكري العالمي وصل لـ1917 مليار دولار، بزيادة وصلت لـ3,6 في المئة مقارنة بـ2018.

يعود سبب ارتفاع حجم الإنفاق بحسب التقرير إلى زيادة الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة، التي احتلت المرتبة الأولى في العالم في هذا المؤشر.

ففي عام 2019، ارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة 5.3 في المئة ليصل لنحو 732 مليار دولار.

وشهدت قائمة الدول الخمس الأكثر إنفاقا في المجال العسكري تواجد كل من الصين والهند والمملكة العربية السعودية، ونما الإنفاق العسكري الصيني في العام الماضي بنسبة 5.1 في المئة ووصل إلى 261 مليار دولار.

وزادت الهند إنفاقها العسكري بنسبة 6.8 في المئة لتصل إلى 71.1 مليار دولار.

في الوقت نفسه، انخفضت أكبر زيادة في النفقات بين الدول الـ15 التي لديها أكبر نفقات عسكرية في العالم في عام 2019 في ألمانيا الى عشرة بالمئة، بما يعادل نحو 49.3 مليار دولار.