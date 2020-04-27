تسجيل
06:18 GMT27 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كي إس-1

    أغرب الصواريخ السوفيتية

    © Sputnik . Pavel Lvov
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic5.img.sputniknews.com/img/104528/28/1045282839_0:137:3072:1865_1200x675_80_0_0_bca7ee56be62c677f59953047a3fddf5.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202004271045282869-%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9/

    الأسلحة السوفيتية والروسية معروفة في جميع أنحاء العالم بكفاءتها وموثوقيتها، وقد جذبت بعض العينات انتباه المجتمع العالمي.

    قام الكاتب في المجلة الأمريكية The National Interest، كاليب لارسون، بوضع قائمة بأغرب الصواريخ التي تم إنشاؤها في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.

    يقول الكاتب الأمريكي: "كانت صواريخ كروز السوفيتية هذه في الأساس طائرات صغيرة... تطلق من الطائرات".

    كي إس-1 "قذيفة المذنب"

    من المحتمل أن يكون "كي إس-1" هو أول صاروخ جو- أرض للاتحاد السوفيتي. يلاحظ لارسون أن التطوير بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، وكان الهدف من "قذيفة المذنب" بالدرجة الأولى هو الدفاع ضد السفن، أي أنه كان يجب استخدامه ضد الناتو أو مجموعات السفن الأمريكية.

    يعتقد الكاتب أن شكل  "كي إس-1" يتبدو غير عادي. كان تقريبًا بنفس حجم مقاتلة "ميغ-15" السوفييتية. على عكس صواريخ كروز الحديثة، كان "كي إس-1" يعمل بمحرك توربيني.

    إس-2 "سوبكا"

    "سوبكا"- هو نظام صاروخي ساحلي متنقل مسلح بصاروخ "كي إس-1" المضاد للسفن. سمح "إس-2" للجنود السوفييت باستخدام "المذنب" ليس فقط في القواعد الجوية، ولكن أيضًا في أماكن أخرى.

    نشر "سوبكا" في عدد من الأماكن في بولندا وألمانيا الشرقية. كما تم تصدير "إس-2" بنجاح إلى مصر، حيث شارك في القتال ضد الأسطول الإسرائيلي خلال حرب أوكتوبر عام 1973.

    إف كي إر-1

    يشير لارسون إلى أن صاروخ كروز هذا تم إنشاؤه على أساس صواريخ إس-2 "سوبكا". "إف كي إر-1" على عكس أسلافه، مسلح برأس نووي. الصاروخ لديه مدى جيد حينها، وكان نحو 180 كم.

    خلال أزمة الصواريخ الكوبية، تم إرسال عدد كبير من "إف كي إر-1" نحو خليج غوانتانامو.

    تقول المجلة: "إن مجرد وجود صواريخ نووية تكتيكية سوفيتية قريبة جدا من الولايات المتحدة كان سببا للقلق في واشنطن".

    كي إس إر-2

    هو صاروخ كروز سوفيتي، تم تطويره ليحل محل "كي إس-1". يلفت كاليب لارسون انتباه القراء إلى حقيقة أن التصميم الجديد للصاروخ احتفظ بأجنحة وذيل "المذنب".

    "كان التصميم أكثر فعالية. إن المحرك النفاث جعل من الممكن إطلاق الصاروخ من ارتفاعات منخفضة وبسرعات أقل".

    ازداد مدى "كي إس إر-2" - يصل إلى 200 كم. المحاولات المبكرة التي قام بها الاتحاد السوفيتي لتطوير صاروخ كروز حولته بشكل أساسي إلى طائرة نفاثة مصغرة، في حين تبدو الطائرات المسيرة اليوم مثل صواريخ كروز المطورة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.

    انظر أيضا:

    قلق من طرادات صاروخية "سوفيتية" ينتاب الناتو
    دبابة صاروخية سرية... اليابان تذكر بأسلحة المستقبل من الاتحاد السوفيتي
    تحديث قاذفة الصواريخ السوفيتية "غراد" إلى مستوى النظام الصاروخي "تورنادو جي"
    الكلمات الدلالية:
    رصد عسكري, أسلحة, الاتحاد السوفيتي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مسجد الحرم الشريف في مكة في اليوم الأول من شهر رمضان، حيث فُرض في البلاد كافة، في إطار الجهود الهادفة إلى وقف انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، السعودية، 24 أبريل 2020.
    كيف طل رمضان في ثوب كورونا
    أمريكا تريد الهيمنة على سوق التكنولوجيا النووية
    أمريكا تريد الهيمنة على سوق التكنولوجيا النووية
    أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية
    أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك