قفزة تاريخية فوق القطب الشمالي... فيديو لإنزال جوي للقوات الروسية من ارتفاع عشرة آلاف متر

تم تخصيص عملية الإنزال للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى والذكرى 90 لتشكيل قوات الإنزال الجوي. هذه القفزة هي الأولى من نوعها في العالم.

لأول مرة في التاريخ العالمي، نزل المظليون الروس كجزء من مجموعة على أنظمة المظلات الجديدة من ارتفاع عشرة آلاف متر في ظروف القطب الشمالي. تم الإنزال في أرخبيل فرانتيس جوزيف لاند.

أثناء الإنزال، تم بنجاح اختبار نظام المظلة ذات الأغراض الخاصة ومعدات الأكسجين الفردية ومعدات الملاحة والمعدات الخاصة والبدلة الرسمية الضرورية في الظروف القاسية للقطب الشمالي.

قال نائب وزير الدفاع، يونس بك إيفكوروف: "نيابة عن وزير الدفاع، ولأول مرة في العالم، تم إنزال مجموعة من العسكريين من ارتفاع 10 آلاف متر. بهذه القفزة، أكملنا الاختبارات العسكرية للنظام المظلي الجديد، الذي يتضمن المظلة نفسها، وحقيبة وحاوية، ومعدات وبدلة. إن الحدث الفريد هو أن المجموعة نزلت في ظروف القطب الشمالي من ارتفاع 10 آلاف متر".

في إطار الإنزال على ارتفاعات عالية، تم إجراء تمرين تكتيكي وخاص مع وحدة الاستطلاع التابعة لقوات الإنزال الجوي، التي نزلت من ارتفاع ألفي متر. كما دمر الجنود مجموعة التخريب والاستطلاع للعدو الافتراضي أثناء التدريب.

وأشار إيفكوروف إلى الأهمية الخاصة لإدخال الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة، بما في ذلك أنظمة المظلات الجديدة، في خدمة القوات.