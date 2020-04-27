انتقاد "إف-35" لعدم استعدادها للقتال الجوي القريب

تتميز مقاتلات F-35 الأمريكية بميزات تحد بشكل خطير من سرعة الطيران الأسرع من الصوت على ارتفاعات عالية. كما أن طائرة الجيل الخامس غير قادرة على إجراء قتال جوي قريب.

قال ضابط البحرية الأمريكية المتقاعد بريان كلارك لصحيفة Defense News أن مفهوم استخدام F-35 يعتمد على تقنية التخفي والقدرة على إسقاط طائرات العدو قبل اكتشاف المقاتلة الأمريكية.

وقالت الصحيفة: "الاعتماد على شن ضربة من مسافة بعيدة- يجعل الطيران البحري غير موثوق لأسباب تاريخية. خلال حرب فيتنام، عندما كانت الصواريخ تستخدم في أغلب الأحيان في الحرب الجوية وكان يتم التخلي عن المدافع، زاد عدد القتلى في المعارك الجوية" .

بالإضافة إلى ذلك، يشير المحللون العسكريون إلى أن طائرة F-35 غير قادرة على المناورة بشكل كاف وغير قادرة على إجراء قتال جوي قريب.

وفقًا لمجلة "ناشيونال إنترست"، أجريت في يناير/ كانون الثاني 2015 معركة جوية تدريبية بين طائرات F-35A و F-16D . كانت طائرة الشبح من الجيل الخامس بطيئة جدًا لهزيمة مقاتلة تبلغ من العمر 25 عامًا.

وقالت المجلة: "تبين أن إيمان القوات الجوية بالقتال الجوي بعيد المدى كارثي في ​​فيتنام. هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن هذا النهج سيكون كارثيًا بنفس القدر عندما يتم إرسال أسراب طائرات F-35 الجديدة أولاً إلى المعركة ضد عدو خطير".

وذكرت المجلة أنه في فيتنام، استخدمت المقاتلات الأمريكية 321 صاروخًا "جو-جو" موجهًا بالرادار، ولكن 8 في المئة فقط وصلت لأهدافهم.