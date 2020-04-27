الغواصة "روستوف نا دونو" تذهب للمناوبة القتالية على الساحل السوري

ذهبت غواصة "روستوف نا دونو" من المشروع 636.3 التابعة لأسطول البحر الأسود في رحلة طويلة، وستنضم الغواصة في المستقبل القريب إلى القوات البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، حسبما ذكر مصدر في المجمع الصناعي العسكري.

وقال المصدر لوكالات روسية: "ذهبت "روستوف نا دونو" في رحلة طويلة إلى البحر الأبيض المتوسط. من المتوقع أن تعبر الغواصة مضيق البحر الأسود الليلة".

لم يحدد المصدر للوكالة ما إذا كانت "روستوف نا دونو" ستحل محل غواصة "كراسنودار" من نفس النوع، والتي تناوب في سرب البحر الأبيض المتوسط​​، أو ستنضم إليها.

ضربت غواصات المشروع 636.3 من أسطول البحر الأسود، كونها جزءًا من سرب البحر الأبيض المتوسط​​، مرارًا وتكرارًا بصواريخ كروز "كاليبر" أهدافا إرهابية في سوريا.

عادة ما يكون في سرب البحر المتوسط غواصتان من ست غواصات من المشروع 636.3. تستمر مناوبتها في المتوسط سنة ونصف السنة، تتغير الأطقم كل ثلاثة أشهر.

انضمت الغواصتان "ستاري أوسكول" و"كراسنودار" إلى السرب الروسي في البحر المتوسط في أبريل/ نيسان 2019. استبدلت نفس النوع من الغواصات "فيليكي نوفغورود" و"كولبينو".