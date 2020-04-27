أوكرانيا تستمر في اختبار صاروخ "نبتون"

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن اختبارات نظام صواريخ "نبتون" مستمرة في ساحة التدريب في مقاطعة أوديسا.

في وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنه من المقرر هذا العام الانتهاء من التطوير واختبارات الحكومة لمجمعي "نبتون" و"أولخا".

وقالت هيئة الأركان العامة في بيان على فيسبوك: "تستمر الاختبارات الحكومية لنظام صواريخ إر-360 "نبتون" في مقاطعة أوديسا ... تتم عمليات الإطلاق من موقع الاختبار الحكومي للقوات المسلحة الأوكرانية "أليبي"".

وفقًا للمركز الصحفي، يتم إجراء اختبارات الطيران مع إنشاء تشويش لاسلكي حقيقي لرأس الصاروخ ذاتي التوجيه وإشراك الطيران – طائرات "سو-27".

في 3 أبريل/ نيسان، قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف أن "نبتون" اجتاز الاختبار الثاني بنجاح. في حقل التدريب "أليبيي" في البحر الأسود، ونجح المجمع في ضرب أهداف عائمة. يصل مدى هذا الصاروخ إلى 100 كم.