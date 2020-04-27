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    مقاتلة ميغ-15

    لماذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تخشى "ميغ-15"

    © Sputnik . Evgeniy Bijatov
    رصد عسكري
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    نجحت مقاتلة "ميغ-15" السوفيتية في سماء كوريا في تحقيق شيء لم يكن بمقدور كل من "ميسيرشميت" و"فوك-ويلف" الألمانية تحقيقه - طرد الطائرات الأمريكية من المجال الجوي.

    مع ظهور طائرات ميغ النفاثة، كان بمقدور "السوبر قلعة" "بي-29" القيام بطلعات قتالية فوق كوريا الشمالية ليلاً فقط، وفقا للمجلة الأمريكية Air & Space.

    بدأ كابوس القوات الجوية الأمريكية صباح يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1950. في ذلك الوقت، كان طائرات B-29 تعتبر بأنها أسياد السماء الكورية: لمدة ستة أشهر كانت تحلق بهدوء للقصف، وكذلك للتدريبات.

    لم تصل المدفعية المضادة للطائرات من الأرض إلى القاذفات الأربع ذات الارتفاعات العالية. ومع ذلك، في ذلك الصباح، رأت B-29، التي قامت بغارة أخرى على القاعدة العسكرية لكوريا الديمقراطية، نقطة في الأفق. اقتربت على الفور منها، وتحولت إلى طائرة صغيرة، وضربت بالمدفع القاذفة "بي-29"، واختفت بسرعة. كانت الطائرات الأخرى تريد تتبع الطائرة الصغيرة، لكنها لم ترى سوى نقطة في الأفق.

    تمكنت القاذفة  المتضررة من العودة إلى القاعدة، وعرفت الأطقم الأخرى عن الحادثة فورا وأغرقهم ذلك في كآبة قاتمة.

    قال إيرل ماكجيل، الهداف السابق في بي-29: " كان الجميع خائفا. استعدادا للمهمة، تم تزويدنا بمعلومات حول الاعتراض الذي حدث. لقد كنت خائفا للغاية في ذلك اليوم كما لم يحدث من قبل في حياتي. خلال الرحلة لم يكن هناك ثرثرة معتادة على الشبكة الداخلية كان الطاقم متوترًا بصمت. في أكتوبر/ تشرين الأول 1951، قامت طائرة الميغ في يوم واحد - بإسقاط 6 قاذفات قنابل وأطلق على ذلك اليوم اسم "الثلاثاء الأسود".

    وأضاف: لقد رأيت مقاتلة. فقط صورة ظلية صغيرة كانت مرئية، فتحت النار عليها. نظام إطلاق النار في B-29 مركزي، وهذا يوفر مستوى معينًا من الحماية ضد الطائرات المقاتلة". كان يقود الطائرة التي كان يطلق النار عليها بورفيري أوفسيانيكو. عندما طُلب منه تقييم الأسلحة الصغيرة في B-29، رد الطيار السوفييتي: "جيدة جدًا. لكن المدافع الثلاثة في ميغ سمحت بإطلاق النار من بعد 700 متر، لذلك يمكننا مهاجمة مجموعات B-29 من مسافة آمنة".

    نشر الأمريكيون على وجه السرعة إلى كوريا مقاتلات F-86 Sabre التي دخلت الخدمة حديثًا.

    ومع ذلك، لم تتمكن الطائرة الجديدة من حل جميع المهام. Sabre كانت تناور أفضل بشكل أفقي، أما ميغ كانت ترتفع بسرعة عالية ولديها أسلحة قوية. بناء على خصائص الطائرات المضادة، بنى الطيارون تكتيكات المعركة.

    واعترف الجنرال المتقاعد تشارلز ديك كليفلاند قائلاً: "كان ذلك مهينًا"، مشيراً إلى معركته الأولى مع ميغ- 15. بعد أن قام بمنعطف حاد للابتعاد عن المقاتلة السوفيتية، بدأت الطائرة تسقط. نجا الطيار، لكن ميغ انتصرت.

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    الكلمات الدلالية:
    أسلحة, كوريا, الولايات المتحدة, ميغ
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