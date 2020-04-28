الدبابات الأمريكية الجديدة لن تتمكن من تجاوز "سبروت-إس دي" الروسية

في نهاية الأسبوع الماضي قدمت الولايات المتحدة دبابتين من جيل جديد "غريفين 2" (Griffin II)، عينة من شركة "باي سيستيمز" وهي تعديل لدبابة "إم 8".

على الرغم من أن الدبابات تسمى خفيفة، إلا أن كتلة المركبات العسكرية تتجاوز 30 طنًا. سيكون لديها دروع معززة، التي يمكن أن تصمد أمام تأثير رصاصات المدافع الرشاشة من عيار كبير وقذائف المدافع ذات العيار الصغير.

القنابل النفاثة والقذائف الموجهة للعدو ستدمر أنظمة الدفاع النشطة.

كأسلحة رئيسية، من المفترض أن تستخدم المدافع بعيار 105 أو 120 ملم. سيحصل الطاقم على أجهزة التصويب والمراقبة الحديثة.

#US will select one from BAE Systems or GDLS made MPF . It will serve along with OMFV as new gen armoured forces. OMFV is the future IFV while MPF is the light tank . GDLS MPF was unveiled yesterday.#thinktank#armourednews pic.twitter.com/VagNFcoFxd — Vinod DX9 (@VinodDX9) April 25, 2020

إذا قارنا الدبابتين الجديدتين مع الدبابات "سبروت-إس دي" المتوفرة في الجيش الروسي، تجدر الإشارة إلى أن الدبابة الروسية تفوقها في القوة النارية، وبفضل كتلتها البالغة 18 طنًا، في التنقل. بالإضافة إلى ذلك، فهي قادرة على تجاوز حواجز المياه، ولا تستطيع الدبابات الأمريكية القيام بذلك. النموذج الروسي دروعه أخف، ولكن الآن تم تصميم نسخته الحديثة مع حماية معززة.

على مدى العقد الرابع، كان الأمريكيون يحاولون إنشاء دبابة خفيفة لتحل محل المتقاعدة M551. تم اختبار إصدارات مختلفة من هذه التقني ، بعضها أصلي في تصميمها. يمكن أن نتذكر، على سبيل المثال، TCM الاستكشافية بأسلحة خارجية وطاقم في البدن، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

Secretary of the Army, Hon. Ryan D. McCarthy visit BAE Systems and inspect BAE's MPF https://t.co/e9yy9iHkVO pic.twitter.com/sDfSxZSa7x — 笑脸男人 (@lfx160219) April 24, 2020

تم إنشاء M8 في التسعينيات، وتم تجهيزها بمدفع 105 مم ، مما يوفر معدل إطلاق نار يصل إلى 12 طلقة في الدقيقة، ويمكن إنزالها بالمظلة.

يمكن تذكر MCS XM1202 المطورة في الآلفينيات بمدفع أملس 120 ملم. بالنسبة له، تم اختبار ذخيرة MRM الموجهة ذاتيًا التي يتم إطلاقها من سبطانة، بمدى أقصى 12000 متر.

Secretary of the Army, Hon. Ryan D. McCarthy visit General Dynamics and inspect GDLS's MPF https://t.co/6recnydCai pic.twitter.com/739sg3NLGV — 笑脸男人 (@lfx160219) April 24, 2020

تم رفض جميع هذه المشاريع بشكل أساسي لأسباب مالية، وكما يعتقد الخبراء العسكريون، هناك احتمال أن مصير الدبابات الجديدة سيكون هكذا أيضا.