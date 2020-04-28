صاروخ "بارتيزان"..."غراد" لعنة للجيش الأمريكي في فيتنام

تتطلب طبيعة القتال في جنوب فيتنام أن تمتلك الوحدات التي تقاتل المعتدين الأمريكيين أسلحة خفيفة وصغيرة وقوية في نفس الوقت.

كل هذه المتطلبات موجودة في التعديل غير المعروف للصواريخ السوفيتية الشهيرة "غراد"- الراجمة "9بي132" 122 ملم، حرف "بي" في اسمها يعني "بارتيزان". تم إنشاء وسيلة الدمار هذه للتشكيلات التي تقود مثل هذه الحرب في الغابات.

شكلها الظاهري بسيط: أنبوب إطلاق بطول 2100 ملم على حامل ثلاثي الأرجل. هناك أيضا نظام توجيه. الكتلة 55 كغ.

يتم تفكيكها إلى قسمين لنقلها. يسهل حملها وإخفائها. يستغرق الأمر أكثر من دقيقتين فقط لوضع الراجمة في وضع القتال. لبدء التشغيل، يتم استخدام جهاز تحكم عن بعد خارجي مقاوم للرطوبة. هذا يسمح بتأمين الطاقم في حالة حدوث ضربة جوابية. لا تخاف "غراد-بي" من حرارة 50 درجة، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

يتم استخدام القذائف التي يمكن أن تضرب أهدافًا على مسافات تصل إلى 10800 متر. وزنها 46 كغ. تنتج انفجار ما يصل إلى 6200 شظية.

مع ظهور "9بي132" في هذه البقعة الساخنة في منتصف الستينيات، أصبح من الممكن أن يتلقى الجيش الأمريكي هجمات غير متوقعة من أي اتجاه تقريبًا، مما زاد من تعقيد الحياة الصعبة للغزاة في أرض فيتنام.

تستمر هذه القاذفات في الخدمة في الوقت الحاضر في الجيش الشعبي الفيتنامي.