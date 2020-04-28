"بي إم بي-2" تطلق النار أثناء التدريبات... فيديو

أطلق الجيش النار من أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك مدفع "2أ42"، ومدفع رشاش "بي كي تي" عيار 7.62 ملم ونظام الصواريخ "فاغوت".

في ميدان ألابينو بالقرب من موسكو، تم إطلاق نار مباشر من مركبات قتال المشاة "بي إم بي-2". أظهرت القوات المؤللة بالمنطقة العسكرية الغربية مهاراتها في إطلاق النار.

أطلق الجيش النار من أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك مدفع "2أ42"، ومدفع رشاش "بي كي تي" عيار 7.62 ملم ونظام الصواريخ "فاغوت". تم إطلاق النار على أهداف تحاكي معدات العدو المدرعة الخفيفة وتقع على مسافة 800 إلى 2000 متر.

كما تدربت القوات المؤللة على مهارات إخفاء المواقع، وتحديد المسافة إلى الهدف وإطلاق النار على الأهداف المتحركة.

وقد شارك في المناورات أكثر من 200 عسكري، فضلا عن نحو 70 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية والمعدات الخاصة.