طيران أسطول البلطيق الروسي يشن هجمات على أهداف في عرض البحر

ذكرت الخدمة الإعلامية لأسطول بحر البلطيق، اليوم الثلاثاء، أن الطيران البحري نجح في شن هجمات على أهداف في عرض بحر البلطيق.

وقال البيان "نفذت طواقم قاذفات الخط الأمامي "سو-24" و"سو-30إس إم" في الطيران البحري لأسطول البلطيق، خلال التدريب المخطط له، ضربات جوية افتراضية ضد أهداف سطحية في ميادين التدريب البحرية في بحر البلطيق".

وحلق الطيارون فوق ساحة معينة من البحر للكشف عن الوضع السطحي، ونفذوا هجومًا على سفينة عدو افتراضي.

أيضا، تدرب الطيارون على مناورات جوية صعبة، وطرق لتجنب وسائط الدفاع الجوي "للعدو".

وشارك في التدريب نحو 10 طائرات من الطيران البحري في أسطول بحر البلطيق.