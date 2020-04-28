تحديث قاذفات القنابل الاستراتيجية الأمريكية "بي-52" وتركها في الخدمة حتى عام 2050

تعتزم القوات الجوية الأمريكية إعادة تدوير القاذفات الاستراتيجية "القديمة" "بي-52"، وهذا سيطيل عمر خدمة القاذفة، على الأقل حتى عام 2050.

فوفقا للجيش الأمريكي، إن استبدال المحركات في بي- 52 إتش سيجعل من الممكن تقليل تكلفة إصلاح محطات الطاقة وتقليل استهلاك الوقود. في الوقت الحالي، يتم النظر في خيارين لترقية B-52H (Stratofortress): الاستبدال المباشر للمحركات أو استبدال محطات الطاقة بخفض عددها إلى النصف (من 8 إلى 4). لا تزال الأفضلية تعطى للأول.

يجب اختيار الفائز في المناقصة بحلول مايو/ أيار 2021. وفقًا للبيانات الأولية، يعتزم سلاح الجو الأمريكي شراء 608 وحدات من المحركات الجديدة، التي سيتم تركيبها على جميع قاذفات B-52H الحالية لمدة 17 عامًا، بحسب موقع "توب كور".

من الجدير بالذكر أن خطط استبدال المحركات في Stratofortress قد تم وضعها منذ عام 2010. في نفس الوقت، تم إيقاف إنتاج هذه القاذفة من قبل "بوينغ" في عام 1962.