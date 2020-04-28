تدريب مشترك للكشافة ووحدات المدفعية في المنطقة العسكرية الغربية الروسية... فيديو

دعمت طواقم وحدات المدفعية في جيش الأسلحة المشترك للمنطقة العسكرية الغربية عملية إنزال مجموعة هجومية تكتيكية وراء خطوط العدو خلال التدريبات التكتيكية في مقاطعة نيجني نوفغورود.

ولتوجيه ضربة خفية وراء خطوط العدو، قامت الكشافة تحت غطاء نيران مدفع هاتزر عيار 152 وراجمات صاروخية "تورنادو-غي" بعملية إنزال بمساعدة مروحيات "مي-8 أ إم تي إش". وقد سمح لهم ذلك بتدمير مستودعات الذخيرة ومركز قيادة "العدو".

يشار إلى أن أكثر من 120 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة شاركت في التدريبات بقاعدة مركز التدريب القتالي في المنطقة العسكرية الغربية.