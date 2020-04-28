النرويج ترسل مقاتلات "إف-16" لمرافقة القاذفات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن النرويج أرسلت مقاتلات "إف- 16" لمرافقة القاذفات الروسية البعيدة المدى "تو-22إم3"، التي كانت تقوم برحلة مخطط لها فوق المياه المحايدة لبارنتس وبحر النرويج.

وجاء في البيان: "نفذت طائرتان من طراز تو-22إم3 بعيدتا المدى تابعتان للقوات الجوية الفضائية رحلة مخطط لها فوق المياه المحايدة لبارنتس وبحر النرويج. كانت مدة الرحلة أكثر من أربع ساعات. وفي بعض مراحل الطريق، رافقت الطائرات الروسية مقاتلات F-16 النرويجية".

وتجدر الإشارة إلى أن الطيران البعيد المدى يحلق بانتظام فوق مياه القطب الشمالي وشمال الأطلسي والأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ. وتلاحظ وزارة الدفاع أن جميع رحلات الطائرات التابعة للقوات الجوية الروسية "تتم بما يتفق تمامًا مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".