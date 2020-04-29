القوات المسلحة الروسية تستعد لإجراء تدريبات ضخمة في اتجاه آسيا الوسطى

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية ستجري تدريبات كبيرة في اتجاه آسيا الوسطى.

موسكو - سبوتنيك. وقال شويغو خلال اجتماع مع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية: "يتم إيلاء اهتمام خاص للتدريبات الثنائية، وكذلك الحل الشامل للمسائل - من الاستجابة للأزمات وظهور التهديدات العسكرية حتى تخطيط العمليات الاستراتيجية. وقد ارتفع عدد أنشطة التدريب العملياتي المخطط لهذا العام بنسبة 13 في المئة، والتعبوي - بنسبة 9 في المئة، والقتالي - بنسبة 36 في المئة. وستختتم الأنشطة بتدريبات ثنائية للقيادة والأركان على أراضي جيشين وإنشاء مجموعات تحالفية للقوات".

ووفقا لشويغو، في الاتجاه الاستراتيجي لآسيا الوسطى، تواصل قيادة المنطقة العسكرية المركزية تحسين نظام إدارة وتدريب القوات للقيام بمهامها المعينة، وكذلك إعادة التجهيز بأحدث الأسلحة والمعدات.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن عدد الفعاليات التدريبية المشتركة قد ارتفع بنسبة 14 في المئة، مقارنة بعام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التدريب يتم بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ودول منظمة شنغهاي للتعاون.