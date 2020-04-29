أمريكا تتمنى الحصول على "القرش الأسود" الروسي

أشاد خبراء صحيفة "ناشيونال إنترست" الأمريكية بالمروحية الروسية من طراز "كا-50"، الموجودة الآن في الخدمة العسكرية في الجيش الروسي.

تُعرف المروحية أيضا باسم "القرش الأسود"، حيث أشار الخبراء إلى قدرة المروحية على المناورة الكبيرة التي تتمتع بها، وذلك بسبب الدوران العكسي لشفرات المروحية.

وأضافت الصحيفة أنه يمكن اعتبار المروحية "كا-50" واحدة من أكثر المروحيات تجهيزا، على سبيل المثال، يمكن للطيار القفز منها في حالات الطوارئ، وأشارت إلى العروض الرائعة التي قدمتها المروحية في تدريبات "الغرب-2017".

ووفقا للصحيفة، فإن "القرش الأسود" محمية بشكل جيد من النيران الأرضية، مشيرة إلى أن قمرة القيادة تحمي الطيار من التعرض لقذائف من رشاشات من عيار 23 مم.

وخلصت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعارض امتلاك هذه المروحية، وفي الوقت نفسه لا تتمنى وجودها لدى روسيا.

ويذكر أن مروحية "كا-50" تستخدم لاكتشاف وتمييز الأهداف الأرضية الثابتة والمتحركة وتدمير الدبابات والمعدات العسكرية المدرعة وغير المدرعة والأفراد والمروحيات والطيران المنخفض البطيء على الحد الأمامي وفي العمق التكتيكي، ليلا ونهارا وفي جميع ظروف الأحوال الجوية.