الولايات المتحدة بصدد إطلاق مكوك عسكري سري إلى الفضاء بمساعدة روسية

كشف موقع أمريكي متخصص بالفضاء، اليوم الخميس، عن خطط لإطلاق مكوك فضائي سري من نوع "إكس -37 بي" لصالح سلاح الجو الأمريكي إلى المدار، في أيار/ مايو المقبل، بواسطة صاروخ حامل من طراز "أطلس – 5" مزود بمحرك روسي "إر.دي– 180".

وبحسب الموقع من المقرر أن يجري الإطلاق المقبل لصاروخ "أطلس 5" يوم 16 أيار/ مايو، من ميدان الإطلاق الواقع في رأس كانافيرال (ولاية فلوريدا).

يشار إلى أن هذا الصاروخ سيحمل معه المكوك العسكري السري الصغير من نوع "إكس -37 بي" في رحلة هي السادسة لهذا المكوك إلى الفضاء.

هذا وتم تطوير المكوك "إكس -37 بي" من قبل شركة"بوينغ" الأمريكية. ومنذ عام 2010، قام هذا المكوك بتنفيذ خمس رحلات فضائية لفترات زمنية تتراوح بين 225 و780 يومًا، وذلك من أجل إجراء تجارب في المدار لصالح سلاح الجو الأمريكي. ولم يتم الإفصاح عن تفاصيلها كونها سرية. وعاد المكوك الصغير من رحلته الأخيرة في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019، بعد أن قام بوضع ثلاثة أقمار صناعية في المدار لتنفيذ أهداف مجهولة .

يذكر أنه سبق وقالت وزيرة القوات الجوية الأمريكية السابقة، هيذر ويلسون، إن قدرات المناورة غير العادية التي يتميز بها المكوك الفضائي "إكس -37 بي" "تصيب الأعداء بالجنون".

من جانبه أعرب رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018 عن قلقه من أن الجيش الأمريكي يمكن أن يستخدم المكوك "إكس -37 بي" كوسيلة لحمل أسلحة. وفقا له، لا يمكن الكشف عن مثل هذا الجهاز من خلال نظام الإنذار عن الهجوم الصاروخي. وفي الوقت نفسه، أفاد العسكريون الروس وقتئذ أنهم يتابعون جميع مناورات المكوك الأمريكي في المدار.