رصد انفجار قنبلة ذرية نادرة في روسيا... فيديو

رصدت الكاميرات انفجار قنبلة ذرية من نوع "IAB" تستخدم خلال التدريبات العسكرية ويصل وزنها إلى 500 كغ.

وانفجار "IAB" هو محاكاة لانفجار الذخيرة التكتيكية الخاصة "TN-1200"، والتي تعتبر جزء من ترسانة القاذفة "سو-24 إم"، حسب منشور على موقع "فكونتاكتي".

وتتألف القنبلة من برميل به فتيل وكيروسين. عند تقويضه، يتحول الأخير إلى خليط غازي ثم يشتعل على شكل فطر، ما يذكرنا بشكل آخر انفجار نووي.

ИАБ - имитационная авиационная бомба. Калибр - 500 кг. Имитирует - ядерный взрыв. pic.twitter.com/dJAw3zQaX5 — Владимир З. (@VladZinen) April 30, 2020

في وقت سابق، أجرت قيادة الطيران الروسية تدريبات عسكرية تحت إشراف قيادة قائد الطيران البعيد المدى، الجنرال سيرغي كوبيلاش، في منطقة آمور.