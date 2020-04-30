فرنسا تطلق غواصتها النووية الهجومية الأولى... فيديو

أعلنت وزارة القوات المسلحة في فرنسا عن نجاح تجربة الغواصة الهجومية النووية الأولى من نوعها، التي تعمل بالطاقة النووية التابعة للبحرية الفرنسية، في إكمال اختبار أول غوص ثابت في مياه البحر.

وبحسب موقع "بولغاري ميليتاري" نُقلت الغواصة إلى البحر في صباح يوم 27 نيسان/أبريل، وفي الثامن والعشرين من الشهر تم إجراء تجارب الغوص كجزء من مرحلة الاختبار بشكل ناجح.

وكان من المقرر البدء بهذه الاختبارات في شهر آذار/مارس الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب مشاكل فنية، وكذلك بسبب جائحة الفيروسات التاجية

وتم البدء ببناء الغواصة "سوفرين" من طراز "باركودا" (Barracuda) في ترسانة مجموعة نافال البحرية الفرنسية في عام 2007، وتم إنهاؤها في عام 2019.

وتم تسليح الغواصة بصواريخ كروز وطوربيدات ثقيلة الوزن موجهة بسلك يمكن إطلاقها من أربعة أنابيب طوربيد، وصواريخ "Exocet SM39" المضادة للسفن الحديثة.

ويتم دفع الغواصة بواسطة مفاعل ماء مضغوط مشتق من المفاعلات على متن حاملة الطائرات، وتوربين دفع، ومولدين توربينيين، ومحركين كهربائيين.

وتعد الغواصات من هذا النوع صغيرة نسبياً فهي أصغر مرة ونصف تقريباً من الغواصات الأمريكية متعددة الأغراض مثل غواصة فرجينيا، يصل طولها إلى 99 متر .

وتتسع الغواصة لطاقم مكون من 65 شخصا، وبإمكانها الوصول إلى عمق 350 مترا تحت الماء.

وستحصل فرنسا على ست غواصات من هذا النوع، وكان من المقرر تكليفها بالمهام في عام 2020 لكن مع تأخير الاختبارات سيتم غالباً تأخير بدء التشغيل.