بريطانيا تتبع طراد روسي في قناة المانش

تتبعت HMS Mersey التابعة للبحرية الملكية البريطانية عبور الطراد الروسي عبر قناة المانش، حسب بيان البحرية البريطانية.

وقالت البحرية: "تتبع ميرسي المتمركزة في بورتسموث السفينة الروسية "بويكيي" من طراز "ستيريغوشي"، أثناء مرورها عبر المضيق".

وأكدت البحرية أن البحارة البريطانيين قاموا أيضًا بتتبع الطراد الروسي للتزويد بالوقود "أكاديميك باشين".

يذكر أن بريطانيا أبلغت عن "نشاط مرتفع بشكل غير عادي" للسفن الروسية عندما، في نهاية مارس، قامت تسع سفن بريطانية بتتبع مرور السفن الروسية في قناة المانش".