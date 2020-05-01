الولايات المتحدة تحصل على طائرات للبحث عن أسلحة نووية

تعتزم القوات الجوية الأمريكية إعادة تجهيز ثلاث طائرات ناقلة قديمة كي إس-135 تابعة للحرس الوطني لتحويلها إلى طائرات للبحث عن الأسلحة النووية وآثار استخدامها WC-135. والاسم الرسمي للتعديل هو Constant Phoenix ، لكن الطيارين يلقبونها بـ "Sniffer".

تم تجهيز طائرة بعيدة المدى بأربع محركات - نظيرتها المدنية بوينغ 707 - بفلاتر هواء وأجهزة استشعار زلزالية ومعدات أخرى للكشف عن آثار الانفجارات النووية. تتمركز " Sniffer " في قاعدة أوفوت الجوية في نبراسكا وتحلق من هناك إلى جميع أنحاء العالم.

في عام 2006 ، اكتشفت WC-135 ، التي وصلت إلى اليابان، غبارًا مشعًا في السماء فوق شبه الجزيرة الكوري ، مما يؤكد معلومات حول إجراء أول انفجار نووي لكوريا الديمقراطية.

هذا لا يعني أن الكشافة الجديدة WC-135 جديدة تمامًا - سيتم تحويلها من طائرات التزود بالوقود التي تم بناؤها في الستينيات. لكنها أحدث من الطائرات الموجودة الأن، حسب مجلة "ناتشونال إنترست". بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى الأسطول الجوي الأمريكي ثلاث طائرات.

تم بناء WC-135 القديمة تقريبًا في نفس السنوات، ولكن تم تحويلها من طائرات خدمة الطقس - حتى أن واحدة حافظت على نقش "Weather" على عارضة. وسيتم تجهيزها بمحركات حديثة موفرة للوقود ومعدات ملاحة وأنظمة اتصالات. تعتزم القوات الجوية إنفاق 200 مليون دولار على إعادة التجهيز، ومن المقرر الانتهاء من العمل في عام 2022.