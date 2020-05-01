روسيا تطور نظاما قادرا على تحديد نوع الطائرات المسيرة

وقالت الشركة لوكالة "سبوتنيك": "النظام الجديد يسمى"إيغيدا". وسيتضمن محددًا سلبيًا تم تطويره سابقًا من أجل الكشف عن الأجسام المتحركة، بما في ذلك تلك التي لا تنبعث منها إشاراتGPS ، ووحدة قمع "سيرب" ووحدة المراقبة اللاسلكية "تشيريموخا"، والتي تتيح تحديد الموقع لمشغل الطائرة المسيرة. في التعديل الجديد، سيتلقى النظام برنامجًا جديدًا ومجموعة هوائيات أصغر. ومن المقرر الانتهاء من العم في الربع الأول من عام 2021 ".

وأكدت شركة "روس إلكترونيا" (جزء من "روستيخ") أنه بفضل البرامج الخاصة، سيكون النظام قادرًا على التمييز بين طائرة مسيرة عادية أو مروحية مسيرة. سيسمح هذا بالتنبؤ بمسار هبوط الطائرات المسيرة بعد قطع قناة الاتصال الخاصة بها مع مركز التحكم. "سيكون النظام قادرًا أيضًا على اكتشاف وتحييد الطائرات المسيرة التي تعمل على قنوات الاتصال المشفرة أو تشويش إشاراتهم".

يمكن استخدام النظام أيضا كأداة لرصد حركة السفن أو المركبات البرية. سيساعد ذلك على الاستجابة بسرعة في حالة ظهور أجسام غريبة في المنطقة عالية الخطورة.