مجلة تقيم طائرة عملاقة سوفيتية

أثبتت الطائرة التجريبية العملاقة كي-7، التي حلقت لأول مرة في أغسطس/ أب 1933 ، بوضوح: حتى ذلك الحين، كان بإمكان الاتحاد السوفييتي تصميم وإنتاج طائرات مبتكرة، على الرغم من أن الاعتماد على التقنيات الأجنبية كان مرتفعًا بشكل عام.

توصل إلى هذا الاستنتاج الكاتب في المجلة الأمريكية "ناتشونال إنترست" كاليب لارسون.

تم تطوير كي-7 في مصنع خاركوف للطيران بتوجيه من المصمم كونستانتين كالينين. كانت ثورة فكرته هي استخدام مخطط طائرة جديد في الأساس - "الجناح الطائر". كان باع الجناح 53 مترا ، وتجاوز ارتفاعه مترين. كانت الحمولة الكاملة داخل الجناح. في النسخة المدنية، بحسب التصميم الداخلي، يمكن أن تحمل كي-7 128 أو 64 راكبًا (في الكبائن الفاخرة). يوجد على متن الطائرة قدم بوفيه ومطبخ وغرفة راديو.

ومع ذلك ، تم إنشاء كي-7 كطائرة إنزال وقاذفة. يمكن أن تحمل على متنها 112 من المظليين، تم النظر في خيار إنزال دبابات.

بشكل عام، بلغ حمولة القتال 16.6 طن، كما تم وضع معدات القذف في الجناح. من الترسانة الدفاعية في الترسانة كان هناك ثمانية مدافع 20 ملم و 8 مدافع رشاشة من عيار 7.62 ملم.

لم يكن التصميم هو الجانب المبتكر الوحيد للطائرة، حيث كانت المواد التي صنعت منها فريدة أيضًا، حسب المؤلف. كان الإطار مصنوعًا من أنابيب الكروم والموليبدينوم، والتي تم استخدامها في صناعة الطائرات في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية لأول مرة. حلقت العملاقة متعددة الأطنان في الجو بمساعدة سبعة محركات لولبية.

لم يبدأ الإنتاج الضخم لـ كي-7. تم تحديد مصير الاختراع الثوري مسبقًا بعد كارثة تحطم الطائرة في نوفمبر تشرين الثاني 1933 ، عندما توفي 15 من أصل 20 شخصًا كانوا على متنها. تم إيقاف العمل عن تطويرها.