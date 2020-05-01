قفزة الطوارئ من مروحية...فيديو لمناورات القوات الروسية

أنهى الطيارون في وحدة الطيران البعيد المدى في الشرق الأقصى التدريب العملي على القفز من الطائرة أثناء حدوث الطوارئ.

في مقاطعة أمور، أنهى طاقم الطيران والمتخصصون في خدمة البحث والإنقاذ والمظليين في وحدة الطيران بعيد المدى تدريباً عملياً على الخروج الطارئ من طائرة بمظلة.

تم تنفيذ القفزات باستخدام أنظمة المظلة "أرباليت" ومظلات "دي1-5أو" من مروحيات مي-8 على ارتفاعات من 800 إلى 3000 متر.

أثناء التدريب، تم التدرب على معايير لدقة الهبوط في منطقة محدودة، كما تم التحضير لأداء قفزة ثانية.

وإجمالاً، شارك في التدريب أكثر من 50 طيارًا وملاحًا ومنقذًا من وحدة الطيران بعيد المدى التابعة لحامية "أوكراينكا".

القفزات التدريبية هي برنامج تدريب إلزامي لموظفي الطيران للحصول على تصريح الطيران ويتم عقدها بانتظام مرتين على الأقل في السنة.