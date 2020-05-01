يوم أسود لوكالة المخابرات المركزية: كيف أسقطت طائرة تجسس فوق الاتحاد السوفيتي

قبل ستين عامًا، في 1 مايو أيار 1960، تمكنت قوات المدفعية السوفييتية من إسقاط طائرة التجسس الأمريكية لوكهيد يو- 2 بقيادة فرانسيس باورز. لعب هذا الحادث دورًا مهمًا في العلاقة بين القوتين العظمتين خلال الحرب الباردة، مما أدى إلى تفاقم المواجهة.

لقد اتخذت القيادة الأمريكية في منتصف الخمسينات قرار إنشاء طائرة استطلاع "غير قابلة للإسقاط" بعد فشل مفاوضات "الأجواء المفتوحة". كان الأمر يتعلق برحلات المراقبة المتبادلة فوق الأراضي الأمريكية والسوفيتية، لكن الاتحاد السوفيتي لم يوافق على الشروط المقترحة. في الوقت نفسه، كان من الضروري بالنسبة للأمريكيين الحصول على معلومات حول الترسانة النووية السوفيتية، وعدد القاذفات الاستراتيجية إم-4، ونظام الدفاع الجوي، إلخ.

تم إنشاء Lockheed U-2 في وقت قصير، وفي ذلك الوقت (كانت أثناء الرحلة الأولى في 1 أغسطس أب 1955) من غير الممكن إسقاطها. حلقت على ارتفاع 21 كيلومترًا إلى مدى أكثر من 3500 كيلومتر ، وجعلت معدات التصوير القوية من الممكن التصوير بدقة 0.76 متر (عند التصوير من ارتفاع 18000 متر). تم تشغيل الطائرة من قبل الوحدة السرية لوكالة المخابرات المركزية - "مفرزة 10-10".

أول رحلة للطائرة فوق الاتحاد السوفيتي

جرت أول رحلة فوق الاتحاد السوفيتي في 4 يوليو تموز 1956. اكتشف نظام الدفاع الجوي ضيفًا غير مرغوب فيه، ولكن لم يكن هناك وسيلة لإسقاطه في ذلك الوقت. المنظومة القادرة على التعامل مع هذه المهمة، منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-75" دفينا دخلت الخدمة فقط بعد عام ونصف.

شعر الطيارون الأمريكيون بالراحة في السماء السوفيتية، قامت U-2 بأكثر من عشرين رحلة استطلاع، حصلت خلالها على الكثير من المعلومات القيمة (بما في ذلك، على سبيل المثال، معلومات حول موقع موقع اختبار الصواريخ تيوراتام رقم 5 - بايكونور الحالي). كما ذكر فرانسيس باورز في وقت لاحق، لم يكن الطيارو ، من حيث المبد ، مستعدين لحقيقة أنه يمكن إسقاطهم - لم يتم وضع خطط الإخلاء، وخيارات التواصل مع بعضهم، وما إلى ذلك.

أصبحت رحلة الاستطلاع في 1 مايو 1960 هي العملية التالية شبه الروتينية. أقلع باورز ب U-2 من القاعدة الجوية الباكستانية بيشاور، ليحلق فوق الاتحاد السوفيتي كان عليه اتباع الطريق ستالينباد- بحر أورالسك- تشيليابينسك-سفيردلوفسك-كيروف- أرخانغيسلك- سيفيردفينسك – كاندالاكشي - مورمانسك، ثم الهبوط في النرويج.

على الفور تقريبا بعد عبور المجال الجوي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، تم الكشف عن U-2 بواسطة رادارات الدفاع الجوي، ولكن لم يكن من الممكن إسقاطها لفترة طويلة. تم إرسال المقاتلات لاعتراضها، ولكن بسبب ارتفاع يو-2 لم تتمكن من فعل أي شيء.

إسقاط الطائرة

كان الوضع يشتد: كان الأمريكي يحلق بهدوء فوق أراضي الاتحاد السوفيتي لعدة ساعات، وكان خروتشوف على علم بذلك. وطالب بإسقاط الجاسوس بأي ثمن (حتى أن أحد طياري سو-9 تلقى أمرًا بموجهة العدو بالطائرة مباشرة).

ونتيجة لذلك، بالقرب من مدينة تشيلابينسك، الأن أوزيرسك، حيث يقع مصنع "ماياك" الشهير، دخلت U-2 في مدى إصابة منظومة إس- 75. وكما اتضح فيما بعد، أصاب الصاروخ الأول الهدف، وانفجر خلف الطائرة. ومع ذلك، ظهر الحطام الرادار واعتقدوا أنه إشارات تشويش، لذلك استمر العمل على الهدف.

تم إطلاق 14 صاروخًا في المجموع، وهاجم طاقم آخر عن طريق الخطأ طائرتين ميغ-19، وتم إسقاط مقاتلة واحدة، وتوفي الطيار. وأظهر تحقيق أجري لاحقًا أن السبب كان الافتقار الأولي للتنسيق بين الفروع العسكرية والقيادة العليا، والبعض لم يعرف ما يفعله الآخرون ، وما إلى ذلك. ربما أثر القلق العام على المهمة.

مصير الطيار

في هذه الأثناء، كان فرانسيس باورز يحاول الخروج من الطائرة التي كانت تسقط. بسبب الانفجار، تشوه بدن الطائرة، وكان من المستحيل أن يقذف الطيار نفسع بدون خطر على الصحة. قرر الطيار الخروج بمفرد ، بينما نسي أن يفصل خرطوم قناع الأكسجين وكاد يموت تقريبًا. تمكن من الخروج بالكامل من قمرة القيادة وفتح المظلة على ارتفاع خمسة كيلومترات فقط. تم اعتقاله على الأرض، وبعد ذلك حوكم، وتمت مبادلته في النهاية مقابل الكشافة رودولف هابيل.

عندما أسقطت الطائرة U-2 ، بدأت مرحلة جديدة من المواجهة - دبلوماسية. لقد اعترف الأمريكيون، الذين كانوا ينكرون دائما إجراءهم الرحلات الاستطلاعية فوق اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، في البداية فقط بفقدان الطائرة. وأن الطائرى كانت تنفذ مهمة وكالة ناسا، وأجرت U-2 أبحاثًا عن الأرصاد الجوية، وفقد الطيار وعيه، وحلقت الطائرة بطريق الخطأ، إلى أراضي الاتحاد السوفيتي. في ذلك الوقت، لم يكونوا يعرفوا عن مصير الطيار. ومع ذلك، بعد بضعة أيام ، أفاد الاتحاد السوفاتي أن الطيار كان على قيد الحياة وأعترف، وتم دراسة حطام الطائرة ولم يكن هناك شك في أنها كانت مهمة تجسس. في الوقت نفسه، في 16 مايو، تم التخطيط لمحادثات رفيعة المستوى بين قيادة الاتحاد السوفييتي والدول الغربية في باريس، وتمت مناقشة تدابير للحد من التوتر. ولكن بما أن الجانب الأمريكي رفض الاعتذار علناً عن السياسات السابقة، فقد فشل الاجتماع.