طائرات عسكرية فوق المدينة...فيديو بروفة العرض العسكري الجوي في سماء كالينينغراد

يتم تنفيذ عرض جوي في السماء فوق كالينينغراد مع مراعاة الدورات والمسارات المحسوبة تقريبًا لهذه النقطة. عادة ما يتم تثبيت منصة المتفرج في الساحة، ولكن هذا العام لا يوجد سوى رموز احتفالية.

يتم تثبيت كاميرات قناة "زفيزدا" الروسية ليس فقط على أسطح المباني وفي الساحة الرئيسية في كالينينغراد، ولكن أيضًا في قمرة القيادة للطائرات، وكذلك على التعليق الخارجي للمروحيات والمشاركين في العرض الجوي.

أول من حلق فوق مركز المدينة كانت كا-27 للبحث والإنقاذ والهجومية مي-24 والناقلة مي-8. بعدها مقاتلات سو-27 وسو-30إس إم والقاذفات سو-24.. إن جعل الطائرات بسرعات وارتفاعات مختلفة تمامًا في نظام واحد ليس مهمة سهلة، ولكن الطيارين تعاملوا معها بنجاح.

وقال أندريه باخوموف، رئيس الطيران البحري والدفاع الجوي لأسطول بحر البلطيق: "إن التحليق فوق المدينة دائمًا عنصر صعب، بالإضافة إلى الارتفاعات المنخفضة للغاية، فأنت بحاجة إلى تحديد المعالم، النزول في الوقت المحدد لأن الطيارين يعدون في الثوان".

ارتفاع الرحلة من 150 إلى 500 متر ، بسرعة 160 إلى 550 كيلومتر في الساعة. الفراغ والمسافة في العرض قليلة جدا، حرفيا الجناح بجانب الجناح. فقط أفضل الطيارين يجلسون في قمرة القيادة، ومعظمهم من المقاتلين والمهنيين من الدرجة الأولى.