دبابات ضمنت فوز فيتنام في الحرب

خلال القتال في فيتنام ضد المعتدين الأمريكيين، ثم نظام سايغون العميل، تم استخدام المركبات المدرعة المصممة في الأربعينيات والخمسينيات.

كانت هذه الحرب واحدة من العديد من الحروب التي شاركت فيها تي-34-85. كمساعدة من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، وصلت إلى البلاد في أوائل الستينيات. وقاموا بتركيب مدافع رشاشة من عيار 12.7 ملم في الجزء الخلفي من البرج، والتي تم استخدامها لإطلاق النار على الأهداف الجوية والأرضية.

في وقت لاحق، حصلت فيتنام على المركبات المدرعة التي خضعت للتحديث، على سبيل المثال، زودت بمحركات معدلة وعجلات طرق جديدة ومحطات راديو وأجهزة رؤية ليلية.

To commentate the 45th Anniversary of the Spring Offensive that ends of the Vietnam War, Vietnam Tank Corps produces a documentary showing its assets through history. 1/T-34-85. It seems that some of these have a DShK 12.7mm heavy machine gun mounted on top. pic.twitter.com/iedWWSTiIe — Lee Ann Quann (@AnnQuann) April 28, 2020

قاتلت هذه الدبابات حتى نهاية الحرب تقريبًا. في المرحلة النهائية، في مارس 1975 ، في إحدى المعارك تمكنت تي-34-85 من ضرب حتى M48A3 Patton III الفيتنامية الجنوبية الأكثر حداثة. كانت هذه هي الحالة الوحيدة في الصراع بأكمله.

حاليا، لا تزال الدبابات القديمة في خدمة وحدات الدفاع الساحلي الفيتنامي.

وفقًا لبعض التقارير، في وقت واحد تقريبًا مع تي-34، حصلت قوات جمهورية فيتنام الديمقراطية على الخفيفة العائمة بي تي-76، والتي بدأوا في استخدامها في المعارك في مايو 1967.

Others: "Vietnam seems to retain lots of World War II-era armored vehicles like T-34 and SU-100 but can they actually run?" Me: "Run? They can even shoot" A T-34/85 of Vietnam People Army firing its main gun in one of the times it's taken out of storage for a spin. pic.twitter.com/f4yxZTlGA0 — Lee Ann Quann (@AnnQuann) March 28, 2020

هناك معلومات، بأنها حصلت أيضا على دبابات تايب 60، تم نقلها من الصين، وفي وقت لاحق، شاركت تايب 63 المحدثة المسلحة بمدافع 85 مم في المعارك.

تعتبر السوفييتة تي-54، وكذلك نسخها، تايب 59 الصينية، القوة الضاربة الرئيسية للقوات الفيتنامية، كما تم استخدام ما يصل إلى 20 تايب 62 بوزن 20 طن. وإجمالًا، تم استلام حوالي ألف وحدة من هذه المعدات.

لعبت هذه الدبابات دورًا رئيسيًا خلال هجوم 1975 ، الذي انتهى بهزيمة ساحقة لفيتنام الجنوبية في سايغون.