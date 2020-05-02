سفن أسطول البحر الأسود الروسي تجري مناورات في البحر الأبيض المتوسط

وقالت الخدمة الصحفية: "تم إجراء مناورات في البحر الأبيض المتوسط ​​وفقًا لخطة التدريب القتالي لسفن البحرية الروسية، التي تؤدي مهام كجزء من مجموعة دائمة في منطقة البحر البعيد. وشاركت في المناورات الفرقاطة "الأدميرال غريغوروفيتش" وسفينة الصواريخ الصغيرة "أوريخوفو-زويفو" وسفينة الدوريات "دميتري روغاتشيوف" وكاسحة الألغام "إيفان أنتونوف".

وأكدت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود أنه خلال التدريب، نفذ طاقم السفينة "إيفان أنتونوف" مهمة إزالة الألغام وقام بفتح ممر في حقول الألغام لعدو افتراضي لسفن أسطول البحر الأسود. عبرت أطقم الفرقاطة "الأدميرال غريغوروفيتش"، وسفينة الصواريخ الصغيرة "أوريخوفو-زويفو" وسفينة الدوريات "دميتري روغاتشيوف" المنطقة على طول الممر، وبعد ذلك دمرت الأطقم بالمدفعية نماذج من الألغام العائمة.

بالنسبة لطاقم "دميتري روغاتشيوف" و"إيفان أنتونوف"، هذه هي الرحلة الأولى إلى البحر الأبيض المتوسط ​​لأداء المهام كجزء من مجموعة دائمة للبحرية منذ اليوم الذي تم فيه قبول السفن فيه في الأسطول.

يذكر أنه في 1 أبريل/ نيسان، قامت فرقاطات البحر الأسود بتدريبات في البحر الأبيض المتوسط ​​للكشف عن وتدمير غواصة العدو الافتراضي.