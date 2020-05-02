صحيفة تشرح لماذا وسائل الحرب الإلكترونية الروسية أفضل من الأمريكية

شرح المحللون الصينيون سبب كون الوسائل الروسية في الحرب الإلكترونية أكثر فعالية من الأمريكية من خلال مقارنة نظام "كراسوخا" مع نظام Phaser الأمريكي الذي لم يتم اختباره بعد في الممارسة العملية.

ذكرت صحيفة "سوهو" الصينية أن جيوش دول مختلفة تستخدم الطائرات الجوية المسيرة بشكل متزايد. في الحرب الحديثة، تلعب الطائرات المسيرة دورا كبيرا، وبالتالي، يتم إيلاء الكثير من الاهتمام للأسلحة المضادة للطائرات المسيرة.

تعمل الولايات المتحدة على عدة أنواع من الأسلحة المضادة للطائرات المسيرة. أحد أشهر المشاريع هو نظام Phaser.

يؤكد محللو "سوهو": "هذا سلاح مذهل ذو تصميم أصلي". - تعمل المنصة على الهدف باستخدام إشعاع الميكروويف عالي الطاقة، ونتيجة لذلك، تعيق نشاط طائرة العدو. في الواقع، طور الجيش الأمريكي ميكروويف كبير".

ومع ذلك، يكتب المحللون الصينيون، يبدو أن هذه التكنولوجيا ليست أصلية، وقد "تجسس" عليها الجيش الأمريكي في روسيا، التي قامت في عام 2014 بتجهيز جيشها بأنظمة الحرب الإلكترونية عالية القوة "كراسوخا-2". تذكر "سوهو" أيضًا أن تطوير استخدام إشعاع الميكروويف تم إدخاله في الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في الستينيات، لكن الجانب الروسي، حقق نجاحًا أكبر بكثير.

وفقًا للمعلومات المتاحة، يمكن لنظام Phaser أن يشل بسرعة مركبة جوية مسيرة بعد اكتشافها، وهو قادر أيضًا على التعامل مع العديد من الطائرات المسيرة في وقت واحد. ووفقًا للجانب الأمريكي، فإن هذا السلاح مناسب نظريًا للقتال ليس فقط مع الطائرات المسيرة، ولكن أيضًا مع مركبات القتال البرية وحتى الطائرات.

ويقول محللون في سوهو: "ربما يعتقد أحدهم أن هذا النظام جيد جدًا، ولكنه في الواقع لم ينضج بعد ولا يمكن نشره للاستخدام في القتال الحقيقي. إن موثوقية النظام، وخصائصه التقنية والقتالية، وكذلك الجوانب الأخرى، لم يتم التحقق منها بعد."

وفقا للخبراء الصينيين، فإن نظام Phaser الأمريكي للحرب الإلكترونية أدنى بكثير من نظرائه الروسية، والعديد منها يعمل بفعالية - ليس من الناحية النظرية ولكن في الممارسة.

كتبت سوهو: "تستخدم الأنظمة الروسية "كراسوخا-2" نفس مبدأ نظام Phaser الأمريكي، ولكنها تستخدمه على نطاق واسع. ويستخدم ليس فقط ضد الطائرات المسيرة، ولكن أيضا لمواجهة طائرات الاستطلاع الأمريكية E-3. ووفقًا للمعلومات المتاحة، فقد أثبتت كراسوخا فعاليتها في سوريا".