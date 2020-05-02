القوات البرية الروسية تحصل على أكثر من 120 دبابة "تي-72" محدثة

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم تسليم أكثر من 120 دبابة "تي-72بي3إم" حديثة إلى القوات البرية في عام 2020.

وقالت الإدارة "بحلول نهاية هذا العام، من المخطط تسليم أكثر من 120 دبابة تي-72بي3إم حديثة إلى وحدات دبابات القوات البرية."

يشار إلى أن قوة محرك "تي-72بي3إم" تبلغ 1130 حصانًا- ما يقرب من 300 حصان أكثر من تي-72بي3. كما تم تعزيز حماية الدبابة بشكل كبير، وتم تثبيت مدفع عيار 125 ملم مع قذائف محسنة.

وتجدر الإشارة إلى أن النماذج الأولى من "تي-72بي3" كانت تزود بمحركات قدرتها 840 حصانا، بينما أصبحت اليوم 1130 حصانا، ما أدى إلى زيادة السرعة القصوى إلى 70 كم/ الساعة وتحسين القدرة على المناورة.

كما تم تحسين قدرة الدبابة على صد قذائف العدو، فقد تم تجهيزها بشاشات جديدة ودرع مضاد للقذائف شديدة الانفجار بحشوة مقلوبة ومجموعة خاصة من الحماية النمطية القابلة للإزالة.