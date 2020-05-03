فيديو يكشف اعتراض "سوخوي 35" لطائرة أمريكية حاولت مراقبة "إس 400" فوق سوريا

تمكنت مقاتلة "سوخوي 35" تابعة لسلاح الجو الروسي من إبعاد طائرة التجسس الأمريكية "بوينغ بي أ بوسيدون" بالقرب من المجال الجوي السوري فوق المتوسط حاولت مراقبة منظومات "إس 400" الروسية، الأمر الذي جعل طيران الاستطلاع الأمريكي يبعد من مجال تحليقه عن المجال السوري.

ونقل موقع "آفيا برو" عن وسائل إعلام غربية الفيديو الذي يظهر المقاتلة الروسية وهي تقترب من الطائرة الأمريكية، قائلا إن الطائرة الأمريكية كانت تحاول جمع بيانات عن صواريخ "إس 400" المتواجدة في سوريا.

ووفقًا للتقارير، اكتشف الجيش الروسي المتمركز في سوريا هدفا جويا يقترب من قاعدته العسكرية في سوريا في 19 أبريل/ نيسان فوق المياه المحايدة للبحر الأبيض المتوسط ، وبعد ذلك انطلقت مقاتلة من طراز "سوخوي 35" تابعة لسلاح الجو الروسي الموجود في قاعدة حميميم في سوريا. وتم تعيين الهدف على أنه طائرة دورية أمريكية "بوينغ بي أ بوسيدون" المضادة للغواصات.

​

وبحسب الموقع، تمكنت المقاتلة الروسية من تغيير مسار الطائرة الأمريكية، ثم عادت إلى القاعدة.