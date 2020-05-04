الانفجاري الدوار... أمريكا تطور صاروخا "مستحيلا"

أعلن باحثون في جامعة سنترال فلوريدا الأمريكية عن تطوير نظام جديد متقدم للدفع الصاروخي، كان يعتقد أنه مستحيل سابقا.

ويدعى النظام الجديد المحرك الصاروخي الانفجاري الدوار، ويساعد في تقليل وزن الصواريخ عند أداء المهام الفضائية، ويزيد مداها، وتحترق بشكل أكثر نظافة، بحسب نتائج الدراسة المنشورة في مجلة "كومباشن آند فليم".

وقدم البحث للمرة الأولى دليلاً تجريبياً على فعالية وأمان انفجار وقود الهيدروجين والأكسجين في المحرك الصاروخي الانفجاري الدوار، بحسب ما نقلته "الإمارات اليوم".

A groundbreaking new rocket-propulsion system. The system, known as a rotating detonation rocket engine, will allow upper stage rockets for space missions to become lighter, travel farther, & burn more cleanly. The study presents hydrogen & oxygen propellant detonation in a pic.twitter.com/vZ3kU7BHId — R. Space Science ☮️ (@PMagnetE) May 2, 2020

وتستمر هذه الانفجارات الدوارة بفضل التغذية المنتظمة بالوقود المكون من الهيدروجين والأكسجين. وصنع المحرك الصاروخي من النحاس، ما يجعله ينتج قوة دفع أكبر باستخدام كميات أقل من الوقود، بالمقارنة مع المحركات الصاروخية التقليدية، وهذا بالتالي يساعد في تقليل وزن الصاروخ وتكاليفه والانبعاثات الناتجة عنه.

وتصدر هذه الانفجارات كميةً ضخمة من الطاقة، ما يدفع الصاروخ بسرعةٍ كبيرة تتراوح بين 7242 و9012 كيلومتراً في الساعة، أي أكثر من سرعة الصوت بخمسة أضعاف.

وبدأت دراسة هذه التقنية منذ ستينات القرن الماضي، لكنها لم تنجح، بسبب فشل المواد الكيميائية المستخدمة كوقود أو طريقة مزجها معاً.