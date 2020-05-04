صحيفة صينية: حاملة الطائرات الروسية "موسكو" ستكون "ملكة البحر" دون منازع

يعد بناء حاملات الطائرات الحديثة مؤشرا على المستوى العالي التقني العسكري لأي بلد، حيث إن روسيا بدأت العمل على بناء حاملة طائرات متطورة أطلق عليها اسم "موسكو"، والتي أثارت إعجاب صحيفة صينية.

ووفقا لصحيفة "بوليت روسيا" نقلا عن صحيفة " Sohu" الصينية، فإن حاملة الطائرات "موسكو" ستكون منافسا قويا لأسطول البحرية الأمريكية، حيث تتمتع بقوة كبيرة ومزودة بالعديد من التقنيات الحديثة.

وأشارت الصحيفة إلى الخصائص التقنية لحاملة الطائرات والتي يصل طولها إلى 300 متر، وارتفاعها إلى 65 مترا، وتصل سرعتها إلى 55 كم في الساعة بفضل تزويدها بأربعة مفاعلات نووية.

وأطلقت الصحيفة الصينية على حاملة الطائرات الروسية الجديدة لقب "ملكة البحر"، مشيرة إلى قدرتها على نقل كميات ضخمة من المعدات التكنولوجية الحديثة.

وأردفت أنه من الممكن تزويدها بصواريخ "كاليبر" المجنحة والصواريخ فرط صوتية "تسيركون"، ووفقا للصحيفة فإن الصواريخ الأخيرة تمثل هاجسا للجانب الأمريكي.

وبحسب خبراء الصحيفة، فإن حاملة الطائرات الروسية "موسكو" ستدخل حيز الخدمة العسكرية بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه يمكن لروسيا أن تسرع من العملية وذلك بسبب الحاجة إلى هذا النوع من السفن.