موقع: تركيا تخطو خطوة جديدة في طريق إنتاج مقاتلة حربية متطورة

وقعت شركة صناعة الفضاء التركية (TAI) اتفاقية مع مؤسسة "هافيلسان" لتطوير البرامج، تطلب بموجبها منها تطوير برمجيات لمقاتلات الجيل الخامس التركية "تي إف إكس".

ونقل موقع "بلغاريان ميليتاري" عن رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، متمثلة بالدكتور إسماعيل ديمير:

"تغطي الاتفاقية إنشاء أجهزة محاكاة لتدريب الطيارين والبرمجيات والدعم الهندسي، عندما يكتمل برنامج تطوير المقاتلين لدينا، ستكون تركيا من بين البلدان التي تمتلك التكنولوجيا والبنية التحتية لإنتاج مقاتلة الجيل الخامس".

مقاتلة "تي إف إكس" TF-X مقاتلة تجريبية تركية، وستكون مقاتلة قادرة على الطيران في جميع الأحوال الجوية، يتم تطويرها الآن من قبل شركة الصناعات الفضائية التركية (TAI) بدعم تقني من شركة "بي أي إي سيستمز".

وتلقت أنشطة التصميم الأولية شهادة تحفيز بقيمة 1.16 مليار دولار في إطار برنامج الحوافز، وسيشغل المشروع 3200 شخصا.

وفي العام الماضي، في 17 حزيران/يونيو، قدمت شركة الصناعات الفضائية التركية "TAI" نموذجاً كامل النطاق لطائرة مقاتلة جديدة "تي إف إكس" في معرض باريس الجوي.

ووفقاً لبعض المصادر التركية من وزارة الدفاع، تخطط الشركة للقيام برحلة أولى للمقاتلة في عام 2025، وستدخل الخدمة في عام 2028.

وقال بعض الخبراء إن البرنامج سيواجه بعض التأخيرات بسبب الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على شركاء تركيا الأوروبيين، مثل شركات "بي أي إي سيستمز" و "رولز رويس"، واختارت تركيا نظام "داسو سيستمس" كشريك لتطوير نظام التحكم في الطيران.

ويذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق أن تركيا ستكون من بين الدول المصنعة لطائرات الجيل الخامس بحلول عام 2030، وأن المقاتلات التركية ستكون من أقوى الطائرات المقاتلة في العالم.