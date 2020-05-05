صحيفة تقيم دبابة "تي-90إم" الجديدة الروسية

لاحظ الكاتب الفيتنامي باو لام، أن الجيش الروسي سيتلقى دبابة ببرج جديد تمامًا.

وتسأل الصحفي: "الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو، هل من الممكن تثبيت هذا البرج الجديد على دبابة تي-72بي أو تي-72بي3؟" "كيف سيبدو، وهل هذا الهجين أقل شأنا من تي-90 المحدثة؟".

في الواقع، إن تي-90 هي نسخة محدثة بعمق من تي-72 في الدروع المضادة للرصاص، ومع ذلك، فإن نظام الدفاع الديناميكي الجديد "كونتاكت-5" ونظام الدفاع النشط "شتورا" زاد بشكل كبير من صمود المعدات.

لا تزال دبابة تي-90أ تحتفظ بالبدن القديم، ولكن حدثت تغييرات كبيرة في البرج. استخدمت شركة "أورال فاغون زافود" طريقة إنتاج جديدة، مما جعل من الممكن زيادة صلابة الدرع المضاد للرصاص بنسبة 10-15٪.

لا يزال نموذج هذه الدبابة واحدًا من أكثر النماذج شيوعًا في الجيش الروسي.

قال باو لام: "بالنسبة إلى تي-90إم، كانت الشائعات الأولى تتعلق فقط بتحديث البرج، ولم يذكر شيء عن التصميم الجديد".

نظرًا لأن تي-90 هي تحديث عميق ل تي-72، فستظل العديد من ميزات التصميم محفوظة فيها.

إذا تحدثنا عن تغييرات في الداخل، فإن تي-72 تشبه إلى حد كبير تي-90 في حجمها، مما يعني أن الطاقم لن يحتاج إلى الخضوع لإعادة التدريب.

وفقًا لمعلومات غير مؤكدة، يمكن أن يتحمل درع تي-90إم طلقة من مسافة 700-800 متر، ويشير الكاتب الفيتنامي إلى أنه في الحروب الحديثة، تظل أطراف النزاع دائمًا على مسافة 1500 إلى 2000 متر.

كتب باو لام واصفا تي-90إم: "يمكن للروس أن يصنعوا المعجزات".