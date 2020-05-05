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    صحيفة: المقاتلات الروسية صدمت المخابرات الأمريكية ثلاث مرات في سوريا

    © Sputnik . Владимир Астапкович
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    صدمت المقاتلات الروسية الشبح الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط عدة مرات، حسب محللون في الصحيفة الفيتنامية SOHA.

    ذكر الخبراء الفيتناميون أن مقاتلة الجيل الخامس سو-57 هي أحدث الطائرات الروسية وأكثرها تقدمًا في الوقت الحالي. في الوقت نفسه، تم انتقاد هذه الطائرة مرارًا وتكرارًا من قبل المحللين الغربيين الذين يدعون أن هذه الطائرة ليست مخفية بما يكفي. لكن أظهر الواقع أنهم أخطأوا في استنتاجاتهم. هذه الطائرة، بالإضافة إلى المقاتلات الشبح الروسية الآخرى، أذلت أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية المتقدمة عدة مرات.

    وقالت الصحيفة: "في سبتمبر /أيلول 2015 ، عندما ظهرت طائرات القوات الجوية الروسية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا، فوجئ مجتمع المخابرات الأمريكية. لم يتمكن الأمريكيون من فهم كيف تمكنت روسيا من تنظيم مثل هذه العملية على نطاق واسع دون الوقوع في مجال رؤيتهم".

    أجبرت الإجراءات الناجحة للقوات الجوية الفضائية الروسية في الحرب ضد الإرهاب في سوريا الجيش الغربي على إلقاء نظرة مختلفة على الجيش الروسي - بدأوا في احترامه أكثر.

    في فبراير/شباط 2018 ، صدم الطيران العسكري الروسي مرة أخرى الجيش الغربي عندما ظهرت مقاتلة الجيل الخامس سو-57 بشكل غير متوقع في الشرق الأوسط. لم يفهم أحد كيف دخلت سوريا، وكانت مناوراتها صدمة للمخابرات الأمريكية. أصبحت هذه الطائرة "صداع" حقيقي للولايات المتحدة وإسرائيل، اللتان لا تعرفان كيفية تعقبها. في وقت لاحق، أشاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأفعال "سو-57" في سوريا، كما قدم مقطع فيديو لإطلاق صواريخ خي-59إم كي2 من هذه الطائرة.

    وأضاف الخبراء "إن سو-57  خلال زيارتها لسوريا لم تخلط الأمور على المخابرات الأمريكية فحسب، بل تجاوزت أيضًا أنظمة الدفاع الجوي الأجنبية المثبتة في الشرق الأوسط".

    قبل أيام قليلة، ذكرت وسائل الإعلام الروسية أن مقاتلات سو-57 الروسية حلقت عبر ثلاث قواعد أمريكية في العراق، لم تكتشفها أنظمة الدفاع الجوي. لم يتم تأكيد هذه المعلومات بشكل رسمي، ولكن يبدو أن شيئًا كهذا يمكن أن يحدث بالفعل. وبالتالي، ستكون هذه هي الحالة الثالثة في الآونة الأخيرة عندما قامت المقاتلات الروسية الشبح الحديثة بصدم المخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    سوريا, سلاح روسيا, سو-57
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