"تايفون" الروسية تسحب مدرعة تركية من الوحل في سوريا... فيديو

وجاء في شرح الفيديو، أن الحادث وقع أثناء دورية مشتركة في محافظة الحسكة. يظهر في الفيديو أن المدرعة التركية "مدفونة" في طبقة بسماكة متر من التربة السوداء المحلية. ومع ذلك، وبمساعدة "تايفون" تم سحب المركبة المدرعة بسهولة.

يشار إلى أن المدرعة Kirpi والمركبة المدرعة "تايفون-ك" على هيكل كامازأ3-63968 لهما خصائص متشابهة. يبلغ وزن المركبة التركية 20 طنا، والروسية 24 طنا. يمكن لـKirpi حمل 13 شخصا من قوات الإنزال، أما تايفون فتحمل 14 جنديا.

ومع ذلك، فإن المركبات الروسية محركها أقوى. محرك ديزل بقوة 450 حصان يجعل من الممكن تسريع الوحش الصلب إلى 110 كيلومتر في الساعة. ومن السهل عليها اجتياز الطرق الوعرة، والانجرافات الثلجية وأنواع أخرى من العوائق مع استهلاك منخفض للوقود إلى حد ما: نحو 35 لترا لكل 100 كيلومتر.