تكتب "سوهو" أن المقاتلة الأسرع من الصوت متعددة الوظائف سو-34، المصممة لضرب الأهداف الجوية والأرضية والسطحية للعدو، تحظى بشعبية كبيرة وهي مطلوبة على نطاق واسع في الجيش الروسي.

ويؤكد الخبراء الصينيون أن إحدى المزايا الرئيسية لـ"سو-34" هو أنه تم اختبارها في معارك حقيقية أثناء الخدمة في سوريا.

تقدر المقاتلة الروسية أيضًا بشكل كبير على المستوى الدولي، نظرًا لوجود عدد قليل من الطائرات من هذه الفئة في العالم يمكن مقارنتها بها.

ووفقا للصحيفة: "حتى في الولايات المتحدة، يعتبرون طائرة سو-34 واحدة من أفضل المقاتلات المجنحة ويدركون أن الطائرة الروسية لها مزايا عديدة".

يلاحظ الكثير الحمولة الكبيرة للطائرة: سو-34 تصل حمولتها القتالية إلى 8 أطنان. ميزة أخرى مهمة للطائرة سو-34 هي مدى طيرانها. المقاتلة الروسية قادرة على تجاوز 4000 كيلومتر دون التزود بالوقود. تم تجهيز الآلة المجنحة بمحركين توربينيين: بفضل ذلك، يمكن لـ "سو-34" الوصول إلى سرعات تصل إلى 1.9 ألف كم / ساعة.

كان الغرب يعتقد دائمًا أن المصممين الذين يطورون المقاتلات الروسية لا يهتمون كثيرًا براحة الطيارين. ومع ذلك، كسرت سو-34 هذه الصورة النمطية، وفقا للمحللين الصينيين. تعتبر سو -34 المقاتلة الروسية الأكثر إراحة.

يقول خبراء سوهو: "قمرة القيادة مريحة وواسعة - تقريبًا مثل طائرة مدنية. تقع مقاعد القائد ومساعد الطيار بجانب بعضها البعض. يمكن للطيارين غير الطوال الوقوف هنا".