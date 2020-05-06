الصين تنهي إنشاء ثالوث نووي بعد تطوير قاذفة قنابل

كتبت وسائل الإعلام الصينية أن السلطات في البلاد تنهي إنشاء ثالوث نووي على خطى روسيا والولايات المتحدة.

سيكون العنصر الأخير في الثلاثي النووي الصيني هو القاذفة الشبح Xian H-20 ، والتي قد يكتمل تطويرها هذا العام، وفقًا لما ذكرته صحيفة South China Morning Post.

يمكن عرض أحدث الطائرات في الصين، التي أنشأها متخصصون على مدى عدة سنوات، لعامة الناس هذا الخريف خلال معرض AirShow China الجوي.

ستثبت السلطات الصينية عدم وجود تأثير سلبي كبير لانتشار نوع جديد من الفيروس التاجي على مؤسسات الدفاع في الصين، من خلال إظهار القاذفة الجديد.

ستكمل قاذفة القنابل الأسرع من الصوت Xian H-20 الثلاثي النووي للصين، ما يسمح لها بشن ضربات صاروخية ليس فقط من البر والبحر، ولكن أيضًا من الجو. بعد الانتهاء من إنشاء الطائرة، ستنشئ الصين منطقة دمار يمكنها ضرب أستراليا واليابان وشبه الجزيرة الكورية منها.